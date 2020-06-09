الإمارات: 37 ألف فحص لكورونا تكشف عن 528 إصابة وشفاء 465

الثلاثاء 9 يونيو 2020

مع توسيع دولة الإمارات لنطاق الفحوصات، بغرض حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 37 ألف فحص جديد، ساهمت في الكشف عن 528 إصابة جديدة.



وبتلك الإصابات الجديدة يصل إجمالي الإصابات المسجلة بدولة الإمارات إلى 39 ألفا و904 حالات، منذ بداية تفشي المرض.

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وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 283 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 465 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 22 ألفا و740 حالة.