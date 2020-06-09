تقرير: الإمارات من أوائل الدول التي مدت يد المساعدة للعالم وسط جائحة كورونا

الثلاثاء 9 يونيو 2020

أشاد تقرير نشرته صحيفة "كوريا بوست"، على موقعها، بالدور الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات في الأزمة الصحية العالمية، موضحاً أن الدولة "من أوائل الدول التي مدت يد المساعدة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي الجديد، إذ بدأت بالتخطيط مبكراً لصياغة العديد من المبادرات الإنسانية للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.



وأشار تقرير الموقع الكوري الجنوبي إلى أنه في وقتٍ تواصل فيه دولة الإمارات عملها المستمر لدعم الجهود العالمية الرامية للحد من انتشار الوباء، فقد قدمت ما يزيد على 708 أطنان من المساعدات الطبية ومستلزمات الحماية الشخصية وإمدادات أرسلتها لنحو 62 دولة حول العالم حتى الآن، إضافةً للمستفيدين المباشرين الذين يتجاوز عددهم الـ 708 آلاف من العاملين الصحيين. كما أن جهود الإمارات العالمية في مكافحة انتشار الفيروس شملت 65 مليون مستفيد غير مباشر.

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وألقى التقرير الضوء على استفادة نحو 62 دولة من المساعدات الإماراتية المقدمة لنحو 65 مليون مستفيد غير مباشر، موضحاً أن 80٪ من الاستجابة الدولية المقدمة للبلدان المتضررة هي من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وتلقت ثمانية وتسعون دولة مساعدات من مستودعات المنظمات الدولية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بإمارة دبي. ما مجموعه 708 أطنان من المستلزمات الطبية، بما في ذلك 835 ألف مجموعة من اختبار "بي سي آر" المعروف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل، و 170 جهاز تنفس اصطناعي ونحو 708 آلاف مستفيد مباشر من العاملين الصحيين. ناهيك عن تكفل الإمارات بنقل اثنين من المستشفيات الميدانية، التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك من النرويج وبلجيكا إلى غانا وإثيوبيا. ومساعدات عينية لمنظمة الصحة العالمية، تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار.

وتعد الإمارات شريان الحياة الرئيسي للعمليات اللوجستية للمستودعات الاستراتيجية للمنظمات الدولية في مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية حيث تتبدى الإمارات كمستجيب أول للأزمات العالمية، سيما المساعدات المقدمة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 الحالية. في الواقع، تم تقديم أكثر من 80٪ من الاستجابة الدولية كمساعدة مرسلة من اللجنة العالمية للخدمات الإنسانية إلى البلدان المتضررة في سائر أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، أرسلت المدينة التي مقرها دبي أكثر من 132 شحنة إلى 98 دولة حول العالم حتى الآن منذ بداية هذا العام، وهي تعمل كمركز مركزي لتوزيع مجموعات الحماية الشخصية.

كما وتعاونت دولة الإمارات عبر منظمة الصحة العالمية، بالدعم بحوالي 10 ملايين دولار لتوفير مجموعك أطقم اختبار وفحص كوفيد-19، ونقل إمدادات طبية لمنظمة الصحة العالمية إلى إيران وإثيوبيا والصومال.

وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، جرى نقل مستشفيين ميدانيين من النرويج وبلجيكا إلى غانا وإثيوبيا، بتكلفة 3.5 مليون دولار، نقل مستشفى ميداني من أوسلو-النرويج إلى أديس أبابا-إثيوبيا، عبر أكثر من 3 رحلات جوية لنقلهما