مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب

الثلاثاء 9 يونيو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 09/حزيران/2020، تجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة صلب بمديرية مجزر تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثي في القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات للحوثيين في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية