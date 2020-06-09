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شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات ترفع رحلات المسافرين إلى 30 مدينة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
أعلنت طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوجهات المعروضة حاليًا أمام المسافرين إلى 30 مدينة حول العالم.
وأضافت الناقلة أن ذلك يأتي بعد أن تلقت الموافقات اللازمة لنقل ركاب على رحلاتها الى العاصمة الأفغانية كابول اعتباراً من 25 يونيو الجاري
وبالإضافة إلى كابول، يتوفر الآن عبر الموقع الشبكي لطيران الإمارات وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والوجهات التالية: البحرين، لندن هيثرو، مانشستر، فراكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، شيكاغو، تورنتو، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث، بريسبن سيدني، ملبورن ومانيلا.
وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.
كما بدأت طيران الإمارات اعتباراً من 8 يونيو أيضاً توفير رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد للمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.
تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.
تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.
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