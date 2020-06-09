شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 528 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة ‏الصحة فى دولة الإمارات أنها تجري أكثر من 37 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات. وكشفت عن 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 465 حالة شفاء وحالتي وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. 528 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.