شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب : 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت المغرب اليوم 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8408 حالات، فيما استقر عدد الوفيات في 208 حالات لليوم الرابع على التوالي بعد عدم الإعلان عن اية وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7423 بعد تماثل 15 شخصاً للشفاء، واستبعاد 327 ألف و 235 حالة بعد الكشف المخبري.
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