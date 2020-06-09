شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان.. 712 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ‏وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 712 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد ١٩، منها 362 لعمانيين و350 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 18198 بالإضافة إلى 83 وفاة وتماثل 4152 حالة للشفاء.

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