شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. إصابات كورونا تتخطى 485 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات بها إلى 485253 حالة إصابة.
وقالت السلطات إن 171 مصابا توفوا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6142 حالة وفاة.
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