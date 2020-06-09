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بالفيديو: إنشاء محطة قطارات عملاقة في 6 ساعات

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تقوم الصين بالعديد من الإنشاءات العملاقة، التي يتم تنفيذها في وقت قياسي، ومن بينها محطة قطارات ضخمة تم إنشاؤها في أقل من 6 ساعات.
نشرت صفحة «مودرن تشاينا» مقطع فيديو، قالت إنه يرصد إنشاء محطة سكك حديدية عملاقة في وقت قياسي بمقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين، ويظهر العمال الذين يصل عددهم إلى نحو ألف عامل، كأنهم خلية نحل، يقوم كلٌ منهم بمهام محددة بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وبحسب الفيديو، تمكن العمال من تشييد المحطة خلال نحو 5 ساعات ونصف الساعة؛ مشيراً إلى أن عزمهم على هذا العمل هو سر نجاح المشروع واستكماله في وقت قياسي.

وأشاد الفيديو، بما وصفه بـ«السرعة الصينية»، التي تلخص إنجاز حجم هائل من الأعمال الإنشائية، التي تم الانتهاء منها في وقت قياسي.

الجير بالذكر، أن الصين لها تاريخ في تحطيم الأرقام القياسية في بناء الأعمال الإنشائية؛ حيث تم بناء مستشفى لمكافحة فيروس الآخذ في الانتشار بوتيرة سريعة، وأعلنت أن البناء استغرق 6 أيام فقط في مدينة ووهان وسط الصين التي شهدت ظهور المرض، وعلى مساحة أرض تبلغ 25 ألف متر مربع؛ لتستوعب حوالى 100 سرير؛ وفقاً لوكالة شينخوا الصينية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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