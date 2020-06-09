بالفيديو: إنشاء محطة قطارات عملاقة في 6 ساعات

تقوم الصين بالعديد من الإنشاءات العملاقة، التي يتم تنفيذها في وقت قياسي، ومن بينها محطة قطارات ضخمة تم إنشاؤها في أقل من 6 ساعات.
وبحسب الفيديو، تمكن العمال من تشييد المحطة خلال نحو 5 ساعات ونصف الساعة؛ مشيراً إلى أن عزمهم على هذا العمل هو سر نجاح المشروع واستكماله في وقت قياسي.
وأشاد الفيديو، بما وصفه بـ«السرعة الصينية»، التي تلخص إنجاز حجم هائل من الأعمال الإنشائية، التي تم الانتهاء منها في وقت قياسي.
الجير بالذكر، أن الصين لها تاريخ في تحطيم الأرقام القياسية في بناء الأعمال الإنشائية؛ حيث تم بناء مستشفى لمكافحة فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بوتيرة سريعة، وأعلنت أن البناء استغرق 6 أيام فقط في مدينة ووهان وسط الصين التي شهدت ظهور المرض، وعلى مساحة أرض تبلغ 25 ألف متر مربع؛ لتستوعب حوالى 100 سرير؛ وفقاً لوكالة شينخوا الصينية.
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