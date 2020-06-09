بالفيديو: إنشاء محطة قطارات عملاقة في 6 ساعات

نشرت صفحة «مودرن تشاينا» مقطع فيديو، قالت إنه يرصد إنشاء محطة سكك حديدية عملاقة في وقت قياسي بمقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين، ويظهر العمال الذين يصل عددهم إلى نحو ألف عامل، كأنهم خلية نحل، يقوم كلٌ منهم بمهام محددة بالسرعة والكفاءة المطلوبة.وبحسب الفيديو، تمكن العمال من تشييد المحطة خلال نحو 5 ساعات ونصف الساعة؛ مشيراً إلى أن عزمهم على هذا العمل هو سر نجاح المشروع واستكماله في وقت قياسي.

وأشاد الفيديو، بما وصفه بـ«السرعة الصينية»، التي تلخص إنجاز حجم هائل من الأعمال الإنشائية، التي تم الانتهاء منها في وقت قياسي.

الجير بالذكر، أن الصين لها تاريخ في تحطيم الأرقام القياسية في بناء الأعمال الإنشائية؛ حيث تم بناء مستشفى لمكافحة فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بوتيرة سريعة، وأعلنت أن البناء استغرق 6 أيام فقط في مدينة ووهان وسط الصين التي شهدت ظهور المرض، وعلى مساحة أرض تبلغ 25 ألف متر مربع؛ لتستوعب حوالى 100 سرير؛ وفقاً لوكالة شينخوا الصينية.