تصريح للصحة العالمية يوحي بخلل في بيانات المنظمة وعودة للحياة

تداولت وسائل اعلام عالمية، تصريحاً من الإحاطة عن فيروس كورونا الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لماريا فان كيرخوڤ، المسؤولة التقنية المكلّفة من المنظمة بملف الجائحة، أمس الاثنين، قالت فيها: “بناء على بياناتنا، تبقى احتمالية نقل مريض بالفيروس دون أعراض للآخرين شديدة الندرة".
وتابع، مشيراً لإجراءات الولايات المتحدة : "تذكروا، حينما أدركنا أننا لن نعلم من منا سينقل العدوى، طبقنا على الجميع ما نطلق عليه التباعد الاجتماعي، وفرضنا الكمامات على الكل، وإجراء الفحوصات، إذ أكملنا 300 مليون فحص في ليلةٍ وضحاها، كي نفتح بلادنا.
وشدد على أهمية تصريح المنظمة الأخير، قائلاً: "إذاً، إن كنت لا تعاني من أعراض كورونا الواضحة، أمثال ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، من النادر جداً نقلك العدوى لشخص آخر. هذا أكبر خبر عن الفيروس منذ انتشاره، لأنه يأتي مستعيناً ببيانات من دول تعمل فحوصات دقيقة كسنغافورة".
وعبّر عن أسفه من تجاهل الإعلام لتلك الدراسات التي تجريها دول مثل سنغافورة، "تتتبع فيه بدقة الحالات وتداعيات التلامس، ومن المؤسف تجاهل مثل تلك الأبحاث".
وتساءل مذيع القناة غريغ كيلي، عما إذا كان يعني هذا الخبر "بأننا بإمكاننا زيارة أحبائنا من جديد دون خوف"، ليؤكد الطبيب: "نعم، انتهت الهستيريا والذعر، بإمكاننا فتح أمريكا الآن، خسر قرابة 40 مليون شخص وظيفته بسبب تلك البيانات العلمية الخاطئة، وهي أخبار كبيرة سارة للولايات المتحدة".
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