تصريح للصحة العالمية يوحي بخلل في بيانات المنظمة وعودة للحياة

‏وتناولت قناة "نيوز ماكس" الأمريكية، تصريح مسؤولة المنظمة مع طبيب إداري بمستشفى سينت فرانسيس الأمريكية فسرّه قائلاً: "هذه الإحاطة هي الأهم من سابقيها لأن المنظمة تغير كلامها 360 درجة في إعلانها بندرة احتمال نقل العدوى من مريض بالفيروس دون أعراض لمن حوله".‎‏وتابع، مشيراً لإجراءات الولايات المتحدة : "تذكروا، حينما أدركنا أننا لن نعلم من منا سينقل العدوى، طبقنا على الجميع ما نطلق عليه التباعد الاجتماعي، وفرضنا الكمامات على الكل، وإجراء الفحوصات، إذ أكملنا 300 مليون فحص في ليلةٍ وضحاها، كي نفتح بلادنا.

‏وشدد على أهمية تصريح المنظمة الأخير، قائلاً: "إذاً، إن كنت لا تعاني من أعراض كورونا الواضحة، أمثال ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، من النادر جداً نقلك العدوى لشخص آخر. هذا أكبر خبر عن الفيروس منذ انتشاره، لأنه يأتي مستعيناً ببيانات من دول تعمل فحوصات دقيقة كسنغافورة".



‏وعبّر عن أسفه من تجاهل الإعلام لتلك الدراسات التي تجريها دول مثل سنغافورة، "تتتبع فيه بدقة الحالات وتداعيات التلامس، ومن المؤسف تجاهل مثل تلك الأبحاث".

‎‏وتساءل مذيع القناة غريغ كيلي، عما إذا كان يعني هذا الخبر "بأننا بإمكاننا زيارة أحبائنا من جديد دون خوف"، ليؤكد الطبيب: "نعم، انتهت الهستيريا والذعر، بإمكاننا فتح أمريكا الآن، خسر قرابة 40 مليون شخص وظيفته بسبب تلك البيانات العلمية الخاطئة، وهي أخبار كبيرة سارة للولايات المتحدة".