قرقاش: تأييد أمريكا إعلان القاهرة يعزز الزخم للحل في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، بالتأييد الدولي للمبادرة المصرية بشأن ​ليبيا​، لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي، فيما أكد رفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية.



وأوضح قرقاش في «تغريدة» له على موقع «تويتر» أنه «مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي».

وأضاف: «لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا، عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي».

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وتابع قائلاً: «لا شك في أن هناك العديد من المخاوف، التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال.

هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً، ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية».

دوليا، رحبت الحكومة الألمانية بالمبادرة المصرية للسلام في ليبيا، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة كبيرة نحو الاستقرار في ليبيا. وطالب الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت خلال المؤتمر الصحافي الحكومي في برلين، أمس، أطراف النزاع بتغليب المنطق السياسي على لغة الحرب.

أوروبياً أيضاً، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن أي مبادرة تهدف إلى السلام والاستقرار في ليبيا هي خطوة إيجابية