شكرا لقرائتكم الصحة العالمية: انتقال كورونا من حالات "بدون أعراض" نادر جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن إمكانية انتقال فيروس كورونا من أشخاص حاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم "نادر جدا"، وذلك في تناقض واضح لما تم تداوله من قبل حول انتقال كوفيد-19 من الحاملين بلا أعراض.

وخلال مؤتمر صحافي من جنيف، قالت ماريا فان كيركوف، مدير وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة الدولية، إن ما تصرح به هو حقائق تعتمد على تقارير مفصلة تم الحصول عليها من عدة دول.

وأضافت فان أن الحكومات، أثناء مكافحة كوفيد-19، "يجب أن تركز على المرضى الذين يظهرون أعراضا.. فإذا عزلنا هذه الحالات، ووضعنا المخالطين لهم في الحجر الصحي، فيمكننا بالتأكيد الحد من انتقال الفيروس".

ويحتاج الأمر إلى المزيد من البحث من أجل تأكيد الدور الذي تلعبه حالات الـ"لا أعراض" وحالات "ما قبل الأعراض" في نشر الوباء.

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وفي حال أن المعلومة تأكدت، فإن ذلك سيكون له تأثير كبير على الآليات المتبعة من قبل الحكومات في مكافحة الجائحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت أكبر إصابات يومية إلى الآن، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أميركا الوسطى، وحثت دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحافية عبر الإنترنت "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها (لمكافحة الفيروس)".

وأُصيب ما يزيد على سبعة ملايين شخص بفيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يزيد على 400,000 شخص حول العالم.