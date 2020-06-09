الكهرباء: لا زيادة في رسوم النظافة .. زيادة أسعار الكهرباء في المنازل ستكون نسبتها 19.1 بالمئة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن بالرغم من أسعار شرائح الكهرباء، إلا أن سيتم تحصيل نفس المبالغ القديمة التي كانت تحصل لرسوم النظافة دون أي زيادة.

وأكد الدكتور محمد شاكر: إن متوسط سعر البيع للجهد الفائق السعر سيقل بقيمة 10 قروش لدعم الصناعة سواء كانت الصناعة جهد عالى أو فائقا أو متوسط، لافتًا إلى أن الموازنة العامة ستتحمل فرق السعر.

وأكد أن زيادة اسعار الكهرباء في المنازل ستكون نسبتها 19.1 بالمئة، وسيكون هناك أنخفاض في حالة وجود زيادة ملحوظة في سعر صرف الدولار.

وتابع شاكر المرقبي، خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن الدولة تعمل على تحمل الجزء الاكبر لعمل توازن بين كل شرائح المجتمع مع مراعاة محدودي الدخل.

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وطرح الوزير شاكر المرقبي، أن يكون هناك تواصل دائم في تلك الفترة مع الوزارة من خلال الكونفرانس كول لسهولة طرح الأسئلة والإجابة عليها.

وحرصت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة مندوبى وسائل الإعلام و قيادات الوزارة خلال المؤتمر الصحفى، والتزم جميع مندوبى وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة بارتداء الكمامة عند دخولهم ديوان عام الوزارة ثم المرور من ممرات التعقيم الموجودة بالوزراة، كما تم قياس درجة الحرارة للجميع بواسطة فريق طبي وبعدها يتم تعقيم اليدين ثم تسليمهم الكمامات و القفزات.

وقد بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان عن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 بمقر ديوان عام الوزارة وسط إجراءات وقائية و احترازية مشددة من قبل منظمى الموتمر الصحفى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، و ذلك بحضور جميع وسائل الإعلام المختلفة.