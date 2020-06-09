تعرف على الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة في الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء: إن وزارة الكهرباء قامت بعمل جميع الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال ساعات.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن وزير الكهرباء يقوم بعرض المواضيع علي الجميع بكل شفافية إضافة الي التحديات والالتزامات التي تواجه قطاع الكهرباء.

وأوضح أيمن حمزة، أن تحريك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة سيكون لجميع فئات الاستخدام سواء التيار العالي أو المنخفض أو المنزلي والتجاري والصناعي والزراعي.

Advertisements

وتابع : أن المواطنين كانوا يعانون من انقطاع الكهرباء في 2014 ولم يكن يتوقع احد ان تقوم الدولة بحل هذه الازمة .

واستكمل المتحدث باسم وزارة الكهرباء : أن مجلس الوزراء اعلن سابقا عن تحريك بعض أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالانشطة الصناعية واكد علي انه سيحدث بها انخفاض حتي نقوم بتدعيم الصناعات وتصل النسبة الي تخفيض 10 قروش .