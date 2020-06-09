شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتائج تحاليل النائب بدوى النويشى من الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز ومدينة الواسطى بمحافظة ببنى سويف، مساعد رئيس حزب الوفد، ووكيل لجنة الإدارة المحلية، خلو نتائج التحاليل والمسحة التى أجريت له فى مستشفى العاصمة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعودته إلى منزله اليوم

وأشار النويشى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أنه أصيب بنوبة من البرد الشديد فعزل نفسه بالمنزل للاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا، ثم احتجز بمستشفى العاصمة بالقاهرة، وأجريت له مسحة من الأنف والفم والتحاليل اللازمة والآشعة، وتبين عدم إصابته بالفيروس، وقرر الأطباء عودته إلى المنزل منتصف ليلة أمس ، إلا أنه أصر على إجراء مزيد من الآشعة للاطمئنان وأثبتت النتائج صباح اليوم سلبيته للمرض .

وأضاف النويشى: أشكر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وزملائى النواب ، وأصدقائى ومواطنى محافظة بنى سويف ، وأهل دائرتى الذين حرصوا على متابعة حالتى ، لافتا إلى عودته الى المنزل وإستئناف حضور الجلسات بالمجلس .