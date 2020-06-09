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العثماني يعرض غدا أمام البرلمان خطة الحكومة في أفق رفع حالة الطوارئ

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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يستعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لعرض خطة حكومته في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية، غدا الأربعاء.

ويخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها، يوم غد الأربعاء، 10 يونيو، لموضوع “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية”.

وقال مجلس النواب، في بلاغ له، أصدره، اليوم الثلاثاء، إنه تم تغيير موعد الجلسة الشهرية للعثماني، بتقديمها من يوم الخميس إلى الأربعاء، في الساعة الثالثة بعد الظهر.

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يذكر أن رئيس الحكومة كان قد حل في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، لعرض خطة تدبير البيانات، تتعلق بـ”تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020″.

ويسود ترقب كبير لما ستقرره الحكومة بخصوص حالة الطوارئ، والحجر الصحي، في ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس المستجد، واتخاذ أغلب الدول، منها دول الجوار، لإجراءات تخفيف القيود المفروضة، بسبب الجائحة.

 

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