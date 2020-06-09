التوزيع الجغرافي للإصابات الـ106 الجديدة بكورونا في المغرب.. 79 حالة بالدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 5 من جهات المملكة، فيما لم تسجل 7 جهات الباقية أي حالات جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة الـ106، على جهات الدارالبيضاء- سطات، التي اكتشف بها 79 حالة إضافية، منذ مساء أمس، ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 2856.

وسجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة 10 حالات جديدة، بإجمالي 1201 حالة، وسجلت جهة مراكش- آسفي 8 حالات إضافية، بإجمالي 1489 حالة،

بينما سجلت حالتين جيدتين بكل من جهة فاس مكناس وجهة الرباط سلا القنيطرة.

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 8408 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 106 حالة جديدة.

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واستقر عدد الوفيات في 208 حالة، بعد عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 7423 حالة، بعد تسجيل 15 حالات شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 327235 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.