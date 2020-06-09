حصيلة كورونا بين المغاربة العائدين من الجزائر ترتفع إلى ثماني حالات

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة الشرق، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف العائدين من الجارة الشرقية الجزائر ارتفع.
وقالت المديرية الجهوية للصحة في جهة الشرق، في بلاغ لها، أصدرته، ليلة أمس الاثنين، حول مستجدات الحالة الوبائية في الجهة، أن الوضعية الوبائية في جهة الشرق عرفت تسجيل حالتي إصابة جديدتين لمخالطين للحالات المؤكدة، سابقا، في صفوف المغاربة العائدين من الجزائر، والموجودين، حاليا، في إقليم بركان.
وارتفع إجمالي الحالات المؤكدة في جهة الشرق إلى 196 حالة، منها تسع حالات تحت العلاج، فيما وصل عدد المصابين من بين العائدين من الجزائر إلى 8 حالات، حيث كان قد تم تسجيل ست حالات، أول أمس الأحد.
يذكر أن مجموعة من العالقين المغاربة في الجزائر، كانت قد عادت، يوم الخميس الماضي، على متن ثلاث رحلات جوية من مدبنة وهران، من بينهم القنصل المغربي في وهران.
وكانت المجموعة الأولى من العائدين من الجارة الشرقية الجزائر، خصوصا من عاصمتها، قد غادرت أمس الاثنين، الحجر الصحي، الذي كان في أحد فنادق مدينة السعيدية، بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
ويعد العائدون من الجزائر أول مجموعة من المغاربة العالقين بالخارج، الذين يتجاوز عددهم 32 ألف شخص، استفادوا من رحلات الإجلاء الجوية.
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