بعد الإضراب.. عمال النظافة في البيضاء توصلوا بأجورهم لشهر ماي

بعد الإضراب الإنذاري الذي خاضه عمال النظافة في العاصمة الإقتصادية، الجمعة الماضي؛ علم “اليوم24” أنه تم صرف أجور عمال النظافة الخاصة بشهر ماي الماضي أمس الاثنين.

وكان عمال النظافة في الدارالبيضاء، خاضوا يوم الجمعة الماضي، إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم صرف أجورهم لشهر ماي الماضي، وكذا أسلوب التعاطي مع ملف مطلبي يهم أوضاعهم المادية.

كما هدد عمال النظافة على خوض إضراب قابل للتمديد، اليوم الثلاثاء، في حال لم يتوصلوا براوتب شهر ماي الماضي، بالإضافة إلى عدم الإستجابة لملفهم المطلبي من طرف شركتي ”أفيردا”، و”ديرشبورغ”، المفوض لهما تدبير قطاع النظافة في جماعة الدارالبيضاء.

وأبان عمال النظافة عن حس وطني، خلال الفترة الاستثنائية، التي فرضتها جائحة ”كورونا”، بعد أن تجندوا لضمان نظافة مدينة الدار البيضاء وسط غياب وسائل الوقاية من الفيروس، فضلا عن أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية، ومادية مزرية.