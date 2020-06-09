طقس الثلاثاء.. سحب منخفضة مع أجواء ضبابية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة وكثل ضبابية خلال الصباح والليل بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستتكون سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية محلية، خلال الزوال، بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع احتمال مرور سحب مدارية ستعطي زخات ورعد. في حين ستبقى الأجواء مستقرة وسماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح شمالية غربية معتدلة القوة بالجنوب، وضعيفة بالشمال والمنطقة الشرقية، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 21 و27 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 15 و20 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 26 و33 درجة بالمنطقة الشرقية، وبشمال ووسط البلاد، وما بين 31 و36 درجة بالجنوب، والجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 36 و38 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج زوالا ما بين رأس سبارطيل وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.