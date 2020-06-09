نصائح لمرضى القلب في ظل أزمة وباء كورونا المستجد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم أستاذ أمراض القلب في كلية الطب بجامعة غيرسون التركية، الدكتور أحمد قره كوز، مجموعة من النصائح والتحذيرات لكبار السن الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة، باعتبارهم أكثر الفئات تضررًا من وباء كورونا المستجد، والأكثر عرضةً للإصابة به بسبب انخفاض مناعتهم.

وقال كوز إن "على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة تناول أدويتهم بشكل منتظم، وممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة في المنزل يوميًا للوقاية من ارتفاع ضغط الدم"، مشيرًا إلى أن "مرضى الشريان التاجي قد يعانون خلال فترة الحجر المنزلي من آلام بالصدر نتيجة عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم".

وأوضح كوز أن "ضيق التنفس يعد من أبرز الأعراض التي يواجهها مرضى الشريان التاجي، وقصور القلب والأوعية الدموية الذين لا يلتزمون بتناول العلاج في بشكل منتظم ، إلى جانب الأرق وعدم القدرة على الاستغراق في النوم في الليل"، مؤكدًا أن "عليهم ألا يغيّروا عادات الأكل الصحي، وأن يبتعدوا عن الدهون قدر المستطاع".

وشدد كوز على أن "إهمال تناول الأدوية بالنسبة لمرضى أمراض القلب المزمنة لمدة يوم قد يسبب حالات مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وحتى الموت، لهذا السبب على المرضى عدم إهمال تناول الأدوية وممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم للتقليل من مخاطر الإصابة بأزمات صحية".

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وتابع أنه "من المهم لصحة المرضى أن يقوموا بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، ويمكن استخدام أجهزة المشي الرياضي لهذا الغرض، كما عليهم شرب السوائل بانتظام لمواجهة الآثار الجانبية لارتفاع درجات الحرارة، واستهلاك نحو لترين من الماء يوميًا، والتقليل من استهلاك الملح، والتعرض لأشعة الشمس لتجنب نقص فيتامين ‘د‘".

وختم كوز بقوله إن "من المهم جدًا حماية أنفسنا من التأثيرات الضارة للشمس في فصل الصيف، وذلك باستخدام واقي شمسي لتحقيق أقصى استفادة من التأثيرات المفيدة في وقت محدود"، موضحًا أن "مرضى القلب الذين لم يتعرضوا لأشعة الشمس منذ فترة طويلة يعانون من مشاكل العضلات والعظام".

وأوصى كوز المرضى بالابتعاد عن التدخين بشكل تام، وتطبيق برنامج غذائي يفتقر للدهون المشبعة والصلبة، والحرص على تناول الفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والألياف يوميًا، وتناول الأسماك مرتين في الأسبوع.