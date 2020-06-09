المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: مسلحون يوقفون عمل حقل نفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان اليوم الثلاثاء إن قوة مسلحة دخلت حقل الشرارة جنوبيّ غرب طرابلس، وطالبت الموظفين بضرورة إيقاف العمل في الحقل، وذلك بعد ساعات من بدء عمليات التشغيل والصيانة.

وقال البيان إنه "أعطت المؤسسة الوطنية للنفط الأوامر لموظفيها في الموقع بعدم الانصياع لأي أوامر عسكرية فيما يخص التشغيل والصيانة لعدم الاختصاص والمعرفة بالعواقب والتبعات".

ولم يذكر البيان إلى أي جهة تنتمي القوة المسلحة، إلا أن حكومة الوفاق الوطني أعلنت يوم الخميس الماضي، السيطرة على العاصمة طرابلس بعد أكثر من عام من القتال، وقال رئيسها، فايز السراج، خلال زيارة إلى أنقرة إنهم "عازمون" على السيطرة على كامل البلاد، وذلك في أعقاب سلسلة انتكاسات لقوات المشير خليفة حفتر.

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وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، في بيان صحافي إن "قواتنا تسيطر على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس".

ويأتي الإعلان بعد عدة مكاسب حققتها القوات التابعة لحكومة الوفاق التي تتّخذ من العاصمة مقرا، بما في ذلك استعادتها مطار طرابلس الدولي الأربعاء بعدما كان في قبضة القوات الموالية لحفتر منذ نيسان/ أبريل 2019.

وأوقفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عملها، منذ عام 2016، بعدما فتحت قوة ليبيّة مسلحة متحالفة مع خليفة حفتر، خط أنابيب النفط الرئيسي بالغرب الليبي بعد إغلاقه منذ 2014. جاء ذلك في بيان صادر عن سرية حرس المنشآت النفطية في عام 2016، حيث قالت إنه تم إعادة فتح خط أنابيب النفط في منطقة "صمام الرياينة" بجبل نفوسة، والذي يربط حقل الشرارة النفطي 750 كلم جنوبيّ غرب طرابلس بميناء الزاوية النفطي (40 كلم غربيّ طرابلس).