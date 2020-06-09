جونسون: وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها

الثلاثاء 9 يونيو 2020

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها، في أعقاب مظاهرات حاشدة في بريطانيا قبل يومين.



وأضاف جونسون الذي سبق أن انتقد العنف الذي رافق الاحتجاجات على مقتل فلويد في أمريكا، قائلا إنه "على الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لمحاربة التحيز ضد السود والأقليات العرقية".

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وأثارت وفاة فلويد مظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجا على وحشية الشرطة. وشارك أكثر من 100 ألف شخص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جونسون في بيان مصور على تويتر يوم الإثنين "نحن من نقود ومن نحكم لا يمكننا ببساطة تجاهل هذه المشاعر".

وأوضح أن بريطانيا خطت خطوات كبيرة في معالجة العنصرية لكن يجب عليها أيضا "الاعتراف صراحة بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للقضاء على التحيز وخلق الفرصة".