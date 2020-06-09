شكرا لقرائتكم خبر عن العملات تحلق في السماء.. تعرف على آخر تحديث للأسعار في حضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الثلاثاء وقد جاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 188 الدولار : 714 الدرهم : 191 Advertisements اسعار البيع السعودي: 190 الدولار : 724 الدرهم : 194.8 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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