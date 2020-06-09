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العملات تحلق في السماء.. تعرف على آخر تحديث للأسعار في حضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 9 يونيو 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الثلاثاء وقد جاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي: 188

 

الدولار :   714

 

الدرهم :   191

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اسعار البيع

 

السعودي:   190

 

الدولار :    724

 

الدرهم :   194.8

 

وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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