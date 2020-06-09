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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. استهداف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة نهم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 9 يونيو 2020
قصفت مدفعية الجيش الوطني اليوم مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.
إلى ذلك أسقط الجيش الوطني صباح اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.
وكانت قوات الجيش حررت، السبت، مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الاغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم، خلال معارك تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة.
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