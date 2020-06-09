شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق محلي بين مأرب والبيضاء لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020 ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع وكيل محافظة البيضاء الدكتور سنان جرعون اليوم، تنسيق الجهود بين المحافظتين لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements وأكد اللقاء على أهمية تعزيز نقاط الفحص الطبي والخدمات الصحية، خاصة بعد قرار لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب اغلاق منافذ الدخول الى المحافظة. وناقشا أهمية توحيد الجهود والامكانيات المحدودة لمواجهة الجائحة وتعزيز الجهود الامنية لمنع المتسللين والتهريب عبر القرى الحدودية

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