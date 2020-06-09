اخبار العالم

تنسيق محلي بين مأرب والبيضاء لمواجهة كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق محلي بين مأرب والبيضاء لمواجهة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 9 يونيو 2020

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع وكيل محافظة البيضاء الدكتور سنان جرعون اليوم، تنسيق الجهود بين المحافظتين لمواجهة فيروس كورونا.

 

Advertisements

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز نقاط الفحص الطبي والخدمات الصحية، خاصة بعد قرار لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب اغلاق منافذ الدخول الى المحافظة.

 

وناقشا أهمية توحيد الجهود والامكانيات المحدودة لمواجهة الجائحة وتعزيز الجهود الامنية لمنع المتسللين والتهريب  عبر القرى الحدودية

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق محلي بين مأرب والبيضاء لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا