شكرا لقرائتكم خبر عن «CNN»: صور أقمار صناعية تكشف عن مفاجأة من الصين بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أظهرت نتائج دراسة جديدة، أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، أن صور الأقمار الصناعية أكدت أن فيروس “كورونا” المستجد، بدأ انتشاره في الصين خلال شهر أغسطس الماضي، وليس في ديسمبر كما أعلنت بكين من قبل.
ووفقاً لـ “CNN”، أوضح الباحثون، أنهم عكفوا على دراسة صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، واكتشفوا أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السيارات في مواقف السيارات بـ5 مستشفيات بووهان الصينية أواخر الصيف والخريف الماضي، مقارنة بالصيف الذي قبله، كما أنهم لاحظوا زيادة في محرك البحث الصيني للكمامات المرتبطة بـ”أمراض معدية”.
وأوضحوا أنهم أحصوا بمراجعة صور الأقمار الصناعية 171 سيارة في أكتوبر 2018 أمام أكبر مستشفيات ووهان، وارتفعت بعد عام واحد إلى 285 سيارة، كما لاحظوا زيادة بنسبة 90% في الحركة المرورية في مستشفيات ووهان الأخرى.
وترى الدراسة أن تزامن الزيادة في أعداد السيارات في ووهان الصينية، التي أصبحت لاحقا بؤرة تفشي وباء “كورونا”، مع تزايد البحث عن كلمات مثل “الإسهال” و”السعال” في محرك البحث الصيني “بايدو” يعد مؤشراً لحدوث شيء ما بين السكان، وبإضافته لأدلة أخرى يثبت أن شيئاً ما كان يحدث قبل الإعلان الرسمي.
الجدير بالذكر أن السلطات الصينية اعترفت بانتشار وباء فيروس كورونا في ديسمبر الماضي 2019، ومنذ ذلك الحين، أصيب أكثر من 7 ملايين شخص بالفيروس القاتل في جميع أنحاء العالم، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، مع أكثر من 404 آلاف حالة وفاة، من بينها أكثر من 110 آلاف حالة وفاة في الولايات المتحدة وحدها.
كانت هذه تفاصيل خبر «CNN»: صور أقمار صناعية تكشف عن مفاجأة من الصين بشأن «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.