شكرا لقرائتكم خبر عن «CNN»: صور أقمار صناعية تكشف عن مفاجأة من الصين بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت نتائج دراسة جديدة، أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، أن صور الأقمار الصناعية أكدت أن فيروس “كورونا” المستجد، بدأ انتشاره في الصين خلال شهر أغسطس الماضي، وليس في ديسمبر كما أعلنت بكين من قبل.

ووفقاً لـ “CNN”، أوضح الباحثون، أنهم عكفوا على دراسة صور ملتقطة بالأقمار الصناعية، واكتشفوا أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السيارات في مواقف السيارات بـ5 مستشفيات بووهان الصينية أواخر الصيف والخريف الماضي، مقارنة بالصيف الذي قبله، كما أنهم لاحظوا زيادة في محرك البحث الصيني للكمامات المرتبطة بـ”أمراض معدية”.

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وأوضحوا أنهم أحصوا بمراجعة صور الأقمار الصناعية 171 سيارة في أكتوبر 2018 أمام أكبر مستشفيات ووهان، وارتفعت بعد عام واحد إلى 285 سيارة، كما لاحظوا زيادة بنسبة 90% في الحركة المرورية في مستشفيات ووهان الأخرى.

وترى الدراسة أن تزامن الزيادة في أعداد السيارات في ووهان الصينية، التي أصبحت لاحقا بؤرة تفشي وباء “كورونا”، مع تزايد البحث عن كلمات مثل “الإسهال” و”السعال” في محرك البحث الصيني “بايدو” يعد مؤشراً لحدوث شيء ما بين السكان، وبإضافته لأدلة أخرى يثبت أن شيئاً ما كان يحدث قبل الإعلان الرسمي.