شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. تعافي 920 حالة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 920 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد . وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 22.162 حالة ، مشيرةً إلى التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة في هذا الشأن .

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