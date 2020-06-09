شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: إصابات كورونا ترتفع إلى 108 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء تسجيل 105 حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2172 حالة.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في باكستان إلى 108 آلاف و317، بعد تسجيل 4646 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية عن المركز الوطني للقيادة والعمليات.

وأجرت باكستان حتى الآن 730 ألفا و453 فحصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بينها 24 ألفا و620 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي.

ووصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 35 ألفا و18 حالة.