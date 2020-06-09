شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 3 إصابات جديدة بكورونا و21 حالة بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و21 حالة حاملة للمرض وبلا أعراض في بر الصين الرئيسي بنهاية يوم أمس الاثنين.

وقالت اللجنة إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. وكانت اللجنة قد أعلنت قبل يوم عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83043 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.