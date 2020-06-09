شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : 314 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 280 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ‏وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 280 حالة إضافية من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 10606، وتسجيل 314 حالة قائمة جديدة منها 169 حالة لعمالة وافدة، و 136 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 9 حالات قادمة من الخارج.

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