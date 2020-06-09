أفضل 10 أطعمة لتقوية البصر والعين.. ابدأ بتناولها اليوم





وفي عام 2013 تم تحديث الدراسات، ووجد الباحثون أن اختلاف مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية وزياكسانثين ولوتين وبيتا كاروتين، في الجسم قد تؤثر على أداء العين وقدرتها. بحسب دراسة لأمراض العيون المرتبطة بالعمر (AREDS)، أكدت أن بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك والنحاس وفيتامين "سي" وفيتامين "أي" وبيتا كاروتين، قد تقلل جميعها من خطر تدهور البصر المرتبط بالعمر بنسبة 25%.وفي عام 2013 تم تحديث الدراسات، ووجد الباحثون أن اختلاف مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية وزياكسانثين ولوتين وبيتا كاروتين، في الجسم قد تؤثر على أداء العين وقدرتها. تتفق جميع الدراسات على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية (بما في ذلك DHA) والنحاس واللوتين وزياكسانثين ضرورية لصحة العين.





وبحسب الصحيفة فإن هذه القائمة توصي بها منظمات وجمعيات عالمية مثل جمعية البصريات الأمريكية (AOA) والأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO)، وهذه القائمة هي: ونشرت صحيفة "ميديسيل نيوز توداي" المتخصصة في الصحة والطب، قائمة من 10 أطعمة يمكن أن يؤدي تناولها إلى تزويد الجسم بهذه الأحماض والعناصر الضرورية لأداء العين ويحسن قدرتها.وبحسب الصحيفة فإن هذه القائمة توصي بها منظمات وجمعيات عالمية مثل جمعية البصريات الأمريكية (AOA) والأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO)، وهذه القائمة هي: الأسماك

تعتبر الأسماك مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وتحتوي الأسماك على زيوت غنية بهذه المادة في أنسجتها، لذا فإن تناولها يوفر مستويات أعلى من زيت السمك الغني بأوميغا 3. تشمل الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من أوميغا 3 أسماك تونة والسالمون والسلمون المرقط والأسقمري البحري والسردين والسمك المملح.

المكسرات والبقوليات

المكسرات غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تحتوي المكسرات أيضًا على مستوى عال من فيتامين "أي"، والذي يمكن أن يحمي العين من التلف المرتبط بالعمر. المكسرات غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تحتوي المكسرات أيضًا على مستوى عال من فيتامين "أي"، والذي يمكن أن يحمي العين من التلف المرتبط بالعمر. وتشمل قائمة المكسرات والبقوليات المفيدة للعين الكاجو والفول السوداني والعدس وغيرها.

البذور

وتحتوي البذور مثل المكسرات على نسبة عالية من أوميغا 3 وهي مصدر جيد لفيتامينات متعددة أهمها فيتامين "أي"، وتشمل بذور الشيا، وبذور الكتان وبذور القنب وغيرها. وتحتوي البذور مثل المكسرات على نسبة عالية من أوميغا 3 وهي مصدر جيد لفيتامينات متعددة أهمها فيتامين "أي"، وتشمل بذور الشيا، وبذور الكتان وبذور القنب وغيرها. الحمضيات

تشير جميع الدراسات إلى احتواء الحمضيات على نسبة عالية من فيتامين "سي"، والذي يعتبر مضاضا قويا جدا للأكسدة، تمامًا مثل فيتامين "ج" وفيتامين "هاء" وتنصح منظمة البصريات الأمريكية بهذه الفيتامينات لمحاربة تلف العين المرتبط بالعمر، تشمل الحمضيات الغنية بفيتامين "سي" الليمون والبرتقال. الخضروات الورقية

تعتبر الخضار الورقية من العناصر الغذائية الغنية بمادة اللوتين والزياكسانثين وهي أيضًا مصدر جيد لفيتامين "سي" وتشمل الخضروات الورقية المعروفة باحتوائها على هذه المواد كلا من السبانخ وكرنب وغيرها. الجزر

لم تأت العبارة الشهيرة "الجزر يقوي النظر" من فراغ، فقد أكدت الصحيفة أن الجزر غني بفيتامين "أ" وبيتا كاروتين، ويعطي بيتا كاروتين الجزر لونه البرتقالي. Advertisements يلعب فيتامين "أ" دورًا أساسيًا في الرؤية، وهو مكون من بروتين يسمى رودوبسين، الذي يساعد الشبكية على امتصاص الضوء. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية ببيتاكاروتين مثل الجزر، كما أنها مصدر جيد لفيتامين "أي" وهو مضاد قوي للأكسدة، لذلك ينصح بتناولها بشكل دوري للحفاظ على صحة العين. لحم البقر

لحم البقر غني بعنصر الزنك، والذي ربطته أغلب الأبحاث حول العالم بصحة العين على المدى الطويل، ويمكن أن يساعد الزنك في تأخير فقدان البصر المرتبط بالسن أو بعض الأمراض العينية المرتبطة بالسن، وتحتوي اللحوم مثل صدر الدجاج ولحم الخنزير على الزنك، ولكن بمستويات أقل من لحم البقر. تحتوي العين على مستويات عالية من الزنك، خاصة في شبكية العين، والأنسجة الوعائية المحيطة بالشبكية. البيض

البيض هو مصدر ممتاز للوتين وزياكسانثين، وهي مواد أساسية تساهم بتقليل خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر، ويعتبر البيض مصدرا مهما لفيتامينات "سي" و"أي" والزنك. الماء

يتعبر الماء من أهم العناصر الضرورية لصحة العين، حيث تحتوي العين على نسبة كبيرة من المياه، ويستخدم الجسم المياه لترطيب العين بشكل مستمر، لذلك ينصح بشرب الكثير من المياه لتجنب حدوث جفاف العين.

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