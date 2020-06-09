بالصور.. قطع الطريق الدولي بين بصرة _ناصرية

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اقدم محتجون، الثلاثاء، على قطع الطريق الدولي بين بصرة _ناصرية جنوب العراق
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المواطنين قاموا اليوم بقطع الطريق الدولي بصرة _ناصرية احتجاجا على حجب مخصصات رفحاء.
واضاف المراسل ان ذلك ادى الى تكدس الشاحنات والسيارات على الطريق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.