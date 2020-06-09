بالصور.. قطع الطريق الدولي بين بصرة _ناصرية

اقدم محتجون، الثلاثاء، على قطع الطريق الدولي بين بصرة _ناصرية جنوب العراق

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المواطنين قاموا اليوم بقطع الطريق الدولي بصرة _ناصرية احتجاجا على حجب مخصصات رفحاء.

واضاف المراسل ان ذلك ادى الى تكدس الشاحنات والسيارات على الطريق.

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