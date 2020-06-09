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ما علاقة شم روائح الأطعمة بزيادة الوزن؟

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كشفت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا في بيركلي في الولايات المتحدة الأميركية علاقة بين زيادة الوزن وروائح الطعام. ووجد الخبراء بعد إجراء التجارب على عدد من الفئران أن شم رائحة الطعام يمكن أن يؤثر على عملية الأيض.
وارجعوا هذا إلى احتمال وجود الصلة بين مقاومة الأنسولين وارتفاع مستوى الدهون في الجسم والقدرة الكبيرة على شم الروائح التي يتمتع بها بعض الأشخاص.

ولفتوا إلى أن عدم توفر هذه القدرة يسرع في المقابل عملية معالجة تلك الدهون ويساهم في إنقاص الوزن. كذلك تبين أن حاسة الشم تصبح أكثر حدة عند الشعور بالجوع وأن تنشق روائح الطعام يؤدي إلى تناول كمية من الطعام أكبر من تلك التي يحتاج إليها الجسم.

 

ورغم التوصل إلى هذه النتائج أشار الفريق الذي قام بها إلى أنها ليست نهائية وأن بلوغ الخلاصة المفيدة يحتاج إلى مزيد من الأبحاث.

ويشار إلى أن من أفضل طرق خسارة الوزن تناول المأكولات الصحية واعتماد نظام حياتي متوازن والتخلي عن العادات السيئة مثل أكل الدهون والسكريات فضلاً عن ممارسة بانتظام والحرص على شرب كمية كافية من الماء وعلى النوم لما لا يقل عن سبع ساعات يومياً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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