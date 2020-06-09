كشفت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا في بيركلي في الولايات المتحدة الأميركية علاقة بين زيادة الوزن وروائح الطعام. ووجد الخبراء بعد إجراء التجارب على عدد من الفئران أن شم رائحة الطعام يمكن أن يؤثر على عملية الأيض.
ولفتوا إلى أن عدم توفر هذه القدرة يسرع في المقابل عملية معالجة تلك الدهون ويساهم في إنقاص الوزن. كذلك تبين أن حاسة الشم تصبح أكثر حدة عند الشعور بالجوع وأن تنشق روائح الطعام يؤدي إلى تناول كمية من الطعام أكبر من تلك التي يحتاج إليها الجسم.
ويشار إلى أن من أفضل طرق خسارة الوزن تناول المأكولات الصحية واعتماد نظام حياتي متوازن والتخلي عن العادات السيئة مثل أكل الدهون والسكريات فضلاً عن ممارسة الرياضة بانتظام والحرص على شرب كمية كافية من الماء وعلى النوم لما لا يقل عن سبع ساعات يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر ما علاقة شم روائح الأطعمة بزيادة الوزن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.