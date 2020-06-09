ما علاقة شم روائح الأطعمة بزيادة الوزن؟

وارجعوا هذا إلى احتمال وجود الصلة بين مقاومة الأنسولين وارتفاع مستوى الدهون في الجسم والقدرة الكبيرة على شم الروائح التي يتمتع بها بعض الأشخاص.

ولفتوا إلى أن عدم توفر هذه القدرة يسرع في المقابل عملية معالجة تلك الدهون ويساهم في إنقاص الوزن. كذلك تبين أن حاسة الشم تصبح أكثر حدة عند الشعور بالجوع وأن تنشق روائح الطعام يؤدي إلى تناول كمية من الطعام أكبر من تلك التي يحتاج إليها الجسم.