بالوثيقة.. خريجو كليات خارج العراق يقدمون مقترحين بشأن امتحان معادلة الشهادة

قدم خريجو كليات الصيدلة خارج العراق، مقترحين إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم ولجنة التعليم النيابية، بخصوص امتحان معادلة الشهادة.

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