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انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس في العالم انخفض من 119.1 ألف أمس إلى 108,1 ألف اليوم، لتبلغ الحصيلة 7 ملايين و121126 حالة.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بالفيروس عالميا ارتفع إلى 406570، فيما تعافى 3 ملايين و292675 شخصا من المرض منذ بدء الجائحة.

 

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وتبقى الولايات المتحدة فى صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع تسجيل أكثر من مليون و961,1 ألف حالة، تليها البرازيل (707,4 ألف) وروسيا (485,2 الف بعد إضافة حصيلة اليوم الثلاثاء).

 

وبين الدول العربية الأكثر تضررا (105,2 ألف إصابة) وقطر (70,1 ألف) والإمارات (39,3 ألف) ومصر (35,4 ألف) والكويت (32,5 ألف).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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