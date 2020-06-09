انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العالم

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم انخفض من 119.1 ألف أمس إلى 108,1 ألف اليوم، لتبلغ الحصيلة 7 ملايين و121126 حالة.
وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بالفيروس عالميا ارتفع إلى 406570، فيما تعافى 3 ملايين و292675 شخصا من المرض منذ بدء الجائحة.
وتبقى الولايات المتحدة فى صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع تسجيل أكثر من مليون و961,1 ألف حالة، تليها البرازيل (707,4 ألف) وروسيا (485,2 الف بعد إضافة حصيلة اليوم الثلاثاء).
وبين الدول العربية الأكثر تضررا السعودية (105,2 ألف إصابة) وقطر (70,1 ألف) والإمارات (39,3 ألف) ومصر (35,4 ألف) والكويت (32,5 ألف).
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