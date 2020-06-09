مصدر يكشف ما حصل في ساحة الحبوبي امس

كشف مصدر امني، الثلاثاء، ما حصل في ساحة الحبوبي وسط الناصرية امس. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاجرة حصلت في وقت متاخر من مساء الاثنين قرب مرطبات تفاحة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، انتهت بمقتل شخص واحد طعنا بالة حادة، لياتي بعد ذلك شقيق المجني عليه ويطلق النار على المتسببين بطعن اخيه، الامر الذي ادى الى مقتل شخص واصابة اخر". واضاف انه "تم فتح تحقيق بهذا الحادثة وملاحقة المتسبب بعملية القتل".

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