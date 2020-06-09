شهد الشمري تعلن خطوبتها على شاب قطري (صور)

ونشرت شهد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مجموعة من الصور مع خطيبها وعلقت قائلة ”هذا أول خاتم مفصل علي“، كما علقت بأبيات شعر على صورة أخرى ارتدت فيها فستان الخطوبة ومعها خطيبها قائلة ”انت تدري وأني أدري أشكد أحبك الله شاهد، وإني أميزك وأشم عطرك ولو بنص مليون واحد“.وكانت نفت الشاعرة العراقية شهد الشمري، تعرضها لمحاولة اغتيال في بغداد، وذلك بعد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعرض الشمري لمحاولة اغتيال، كما نشروا صورة تظهر أثر رصاصات على زجاج سيارة قالوا إنها تعود لها.وكانت شهد الشمري ظهرت لأول مرة في قناة الفيحاء، حيث قدمت برنامج ”شهد وشعر“ وبرنامج ”صبحكم الله بالخير“ و عام 2016 عملت في قناة دجلة الفضائية وقدمت برنامج ”هيل وليل“ وبعدها انتقلت إلى قناة هنا بغداد لتقديم البرنامج الشعري ”بيت الشهد“ وفي عام 2018 قدمت البرنامج الشعري ”شاعر العراقية“ الذي عرض على قناة العراقية.