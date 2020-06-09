الداخلية تكشف حقيقة اعفاء قائد شرطة المثنى

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة اعفاء قائد شرطة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل او اعفاء قائد شرطة المثنى والمنشآت اللواء سامي سعود جفات من منصبه".

ودعت الوزارة الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية".