- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة البحرينية تسجل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت وزارة الصحة البحرينية، 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة واحدة.
وأعلنت الوزارة في بيان عن تعافي 280 حالة إضافية جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 10 آلاف و606 أشخاص.
وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة منها 169 حالة لعمالة وافدة، و136 لمخالطين لحالات قائمة و9 حالات قادمة من الخارج.
وأضافت وزارة الصحة أن حالة الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 78 عاماً، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة البحرينية تسجل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.