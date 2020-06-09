فحص «كوفيد 19» مجاني لموظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

باشرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الشارقة الطبية، بعمل فحوصات لموظفي حكومة الشارقة المتوقع عودتهم للعمل، وذلك للتأكد من سلامتهم قبل مباشرة العمل، إذ بدأت الدائرة بالتنسيق مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة لتوجيه جميع موظفيهم المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا «كوفيد 19» المستجد مجاناً، وذلك في موقع الفحص الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض بمقر نادي الشطرنج بالشارقة.



وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، النابعة من حرصه الأبوي وعنايته الفائقة بموظفي حكومة الشارقة وعائلاتهم، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، منذ بداية الأزمة لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لمجتمع الشارقة، جاء قرار تنفيذ الفحص لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين.

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وأوضح أنه تم تقسيم الجهات إلى مجموعات بحيث لا يزيد عدد المتواجدين للفحص في المقر خلال اليوم الواحد عن 200 شخص، وذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل موظف والآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وأضاف: أن مقر الفحص بدأ باستقبال موظفي حكومة الشارقة، وإجراء الفحوصات وأخذ المؤشرات الحيوية للموظفين للكشف المبكر عن إصابات «كوفيد 19». وذلك وفق الجداول المعدة لحضورهم، حيث يتم إبلاغ الموظف مسبقاً بموعد فحصه، ويستقبل مقر الفحص الموظفين منذ الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وبين أن موارد الشارقة حرصت على التنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لتنفيذ الفحص عبر مواقع في المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية مراعاة لبعد مناطق سكن الموظفين وتسهيلاً لوصولهم لمقر الفحص.

لفت الدكتور طارق سلطان بن خادم إلى أن أهمية هذا الفحص تأتي التأكد من خلو شريحة كبيرة من المجتمع من الفيروس وهي شريحة الموظفين، ويسهم في تحقيق السلامة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، ويدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة الشارقة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من الوباء.