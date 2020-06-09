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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الفرنسية تعلن حظر استخدام عناصر الشرطة لأسلوب "الخنق" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الفرنسية، الإثنين، حظر استخدام عناصر الشرطة لأسلوب "الخنق" أثناء تنفيذ الاعتقالات.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الإثنين، إنه "لن يتم السماح للشرطة بعد الآن باستخدام أسلوب الخنق أثناء الاعتقالات، وأن المزيد من الضباط سوف يضعون كاميرات على أجسادهم".
وقال كاستانير إنه سمع "صرخة قوية ضد العنصرية وضد الكراهية" في مظاهرات بفرنسا، وأماكن أخرى بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي، أثناء عملية اعتقال عنيفة في الولايات المتحدة.
يذكر أن عنف الشرطة والعنصرية في فرنسا، وخاصة بالمناطق الحضرية المضطربة متعددة الأعراق، كانت موضوعا مثيرا للجدل في البلاد منذ فترة طويلة.
وتصدرت هذه القضية الأحداث مرة أخرى مع تصدي قوات الأمن للمظاهرات العنيفة في أغلبها من قبل حركة احتجاج أصحاب السترات الصفراء.
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