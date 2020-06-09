عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يبحثان جهود مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال مرئي مع آن ليندي وزيرة خارجية السويد العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن.



كما استعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات في مواجهة هذه الجائحة.

وتناول الاتصال جهود البلدين لتعزيز المساواة بين الجنسين وأهمية برنامج "المرأة والسلام والأمن" الذي عقدت دورته الثانية في مستهل العام الجاري تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

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وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى آن ليندي بمناسبة اليوم الوطني السويدي الذي يصادف 6 يونيو/حزيران من كل عام.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".. وقدم سموه التعازي إلى معالي وزيرة خارجية السويد في ضحايا الجائحة.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك مع السويد بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أهمية دعم الجهود العالمية التي تبذل خلال التصدي لتحدي جائحة "كوفيد – 19" مؤكدا أن التعاون والتآزر وتضافر العمل الدولي المشترك خلال المرحلة الحالية هو السبيل لتجاوز هذا التحدي ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في مختلف دول العالم.

من جانبها أشادت آن ليندي بتعاون بلادها مع دولة الإمارات في مواجهة جائحة "كورونا" في ظل ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متميزة.

وقدمت التعازي إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ضحايا الفيروس.