ترامب يستأنف حملاته الانتخابية قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية،الثلاثاء، أنه سيستأنف في غضون أسبوعين تجمعّاته الانتخابية التي جمّدها بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".



وقالت الحملة، طبقا لمجلة "بوليتيكو"، إنّ ترامب وفريقه باتا على قناعة بأنّ التظاهرات الضخمة المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة ستقلّل من شأن الأصوات التي تعتبر استئناف التجمّعات الانتخابية في ظلّ تفشّي كورونا أمراً سابقاً لأوانه.

ولم توضح الحملة مكان انعقاد هذه التجمّعات والشروط التي ستحكم عملية تنظيمها، ولا سيّما الصحيّة منها، وكذلك لم يخف ترامب يوماً حماسته لاستئناف هذه التجمّعات وهو يردّد منذ أيام أنّ الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى حثيثة نحو الانتعاش.

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والجمعة، اعتبر ترامب أنّ الولايات المتحدة "تجاوزت إلى حدّ كبير" أزمة تفشي كورونا، مستنداً في ذلك إلى التحسّن في أرقام البطالة على الرّغم من أنّ كوفيد-19 يستمر في تسجيل نحو ألف وفاة يومياً في البلاد ويواصل تفشّيه المتسارع في أميركا اللاتينية.

وقد توقع باحثون في جامعة واشنطن،الثلاثاء، وفاة 145728 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بحلول أغسطس آب/ المقبل، ليرفعوا توقعاتهم بأكثر من خمسة آلاف وفاة في غضون أيام قليلة.

وسجّلت الولايات المتّحدة 450 وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات 24 الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ حوالى شهرين، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.