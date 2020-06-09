كوريا الشمالية تعلن اعتزامها قطع الاتصالات مع جارتها الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع كوريا الجنوبية في خطوة أولى تمهيدا لقطع جميع سبل الاتصال مع سيؤول.



جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وتندد كوريا الشمالية بجارتها الجنوبية، منذ أيام مهددة بإغلاق مكتب اتصال بين البلدين ووقف مشروعات أخرى إذا لم تمنع الأخيرة منشقين من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى كوريا الشمالية.

طالبت بيونج يانج، الخميس الماضي، سيؤول بمنع المنشقين من إرسال منشورات إلى المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين وأنذرت باحتمال إلغاء اتفاق عسكري ثنائي أبرم قبل عامين إذا استمر ذلك.

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ووجهت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونج، التي تتولى بشكل غير رسمي إدارة طاقم موظفي مكتب شقيقها كيم جونج أون، تحذيرها في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم.

وكانت تشير إلى آلاف "المنشورات المعادية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" أرُسلت في الآونة الأخيرة عبر الحدود في المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين وتحمل عنوان "منشقون عن الشمال".

يأتي ذلك في أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون،الإثنين، منذ أكثر من شهر حيث شدد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لزيادة القدرة على إنتاج الصناعة الكيماوية وخصوصا المخصبات، .

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم حيث جرى مناقشة مشروعات اقتصادية من بينها الصناعة الكيماوية، طبقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمي

وظهر كيم آخر مرة خلال حضور مناسبة عامة، وكان ذلك في مراسم افتتاح مصنع أسمدة في الأول من مايو/ أيار الماضي.