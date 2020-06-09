إيران ستعدم "جاسوساً" ساعد واشنطن على استهداف سليماني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلنت إيران الثلاثاء أنها ستعدم شخصا أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقّه بعدما أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عبر مساعدته واشنطن على استهداف الجنرال قاسم سليماني. وأفاد المتحدّث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن محمود موسوي مجد أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية "وخصوصا فيلق القدس ومكان تواجد وتنقلات الشهيد الجنرال قاسم سليماني" لقاء مبالغ كبيرة من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

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