شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تناقش موازنة البرلمان اليوم .. وتسلم تقريرها العام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021، وذلك تمهيدا للانتهاء من تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن نفس العام، لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، إن اللجنة تسعى لتسليم تقريرها النهائى للأمانة العامة للبرلمان غدا الأربعاء، لمناقشته وأوضح ياسر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تقرير اللجنة هذا العام سيكون مختلفا ومتأثرا هو الآخر بتبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى والقومى، مشيرا إلى أن الاعتمادات الإضافية التى سيوصى بها التقرير ترتكز فى قطاعات هى حائط الصد ضد هذا الوباء وأى ظروف أخرى تشبه بتلك التى يمر بها العالم.

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وفى هذا السياق قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الزيادات التى سيوصى بها التقرير ستكون فى قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى (المستشفيات الجامعية)، فى حين أن تقرير اللجنة عن موازنة العام الجارى تضمن زيادات فى مخصصات الأوقاف والشباب والرياضة وعدد آخر من الهيئات والقطاعات، مشيرا إلى أن التقرير تضمن ايضا توصيات بتأجيل بعض المشروعات المدرجة بالخطة وترشيد النفقات فى أخرى لترشيد الإنفاق العام وتوجيه قدر أكبر من الإنفاق فى القطاعات التى سبق ذكرها.