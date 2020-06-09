شكرا لقرائتكم خبر عن أزهى عصور التطبيع .. مرشد سياحى قطرى يغنى بالعبرية "تل أبيب يا حبيبتى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضحت صفحات إسرائيلية ناطقة باللغة العربية تواصل التطبيع القطرى مع إسرائيل ،حيث نشرت فيديو لمرشد سياحى قطرى وهو يقوم بغناء مقطع لأغنية إسرائيلية واعتبرتها دليلا على تحسن العلاقات بين قطر وإسرائيل.

وأثار الفيديو غضب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث كتب الناشط السعودى منذر ال شيخ المبارك متهكما:"‏طالما ردد الإسرائيليون أنهم شعب مظلوم ولأن الدوحة كعبةالمضيوم فهي وطن ثان لهم.

Advertisements صورة لمن في ‎غزة من رفعوا تلك الصورة وينتظرون الرجال نقولهم ‎قطر و ‎تركيا مشغولتان بأمور أهم!!"

كانت حملة شباب قطر ضد التطبيع المعروفة اختصارا بـ"بسكم تطبيع " سبق أن شنت هجوما عنيفا ضد سلطات مطار حمد الدولى بسبب سماحه باستضافة إسرائيليين، حيث نشرت صورة من الموقع الإلكترونى للمطار تشير إلى أن البيانات تتضمن استضافة إسرائيليين.