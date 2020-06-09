شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غطاس: أردوغان يسعى للوصول لمنطقة الهلال النفطى الليبية لنهب ثروات ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سمير غطاس إن المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا حاولوا السيطرة على بعض المناطق فى ليبيا ولكنهم فشلوا في ذلك، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الليبية لا يحق لها التعليق على إعلان القاهرة والمبادرة المصرية لتهدئة الوضع في ليبيا وإحداث عملية سلام، مشيرا إلى أن تلك الحكومة تتلقى تعليماتها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذى يسعى لاستمرار القتال للوصول إلى منطقة الهلال النفطى، للسيطرة على مقدرات لييبا وثرواتها المعدنية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" الذى يذاع على قناة الحدث الإخبارية، أن ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق، تسعى إلى قطع الطريق على مصر واليونان وقبرص لمنع تصدير الغاز الخاص بهم إلى أوروبا، ويحاول أردوغان أن ينشر شائعة بأن روسيا تسعى لعمل قاعدة عسكرية في ليبيا، محاولا أن يستثير الولايات المتحدة الأمريكية بالكذب لدعمه لما يقوم به في ليبيا.

وأوضح "غطاس" أن هناك شبكة مصالح كبيرة بين تركيا وروسيا، ولكن إذا تعرضت روسيا مصالحها للخطر فلديها أوراق يمكن أن تلعب بها لإفحام أردوغان ومواجهته، مشيرا إلى أنه هناك ضرورة لتطوير الأمر لمجتمع الدولى بالكامل، من خلال الذهاب لمجلس الأمن أو عقد مؤتمر مثل مؤتمر برلين، ويجب ألا نترك الولايات المتحدة فريسة لوساوس أردوغان وأكاذيبه.