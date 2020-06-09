رسميًا.. الكهرباء تعلن بدء تلقى طلبات التقديم على العدادات الكودية في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، ستبدأ في تلقي طلبات المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة عبر المنصة الإلكترونية في أول يوليو المقبل.

وأضاف وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن للإعلان عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، إنه سيتم إعلان التفاصيل قريبا بجميع مراكز توزيع الكهرباء التابعة لكل شركة.

ومن المقرر الإعلان خلال المؤتمر عن الزيادات الجديدة والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل على أن يتم تحصيلها مع فاتورة أغسطس المقبل.

واستهل الوزير المؤتمر باستعراض إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق.